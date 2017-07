St. Pölten – Weil er seinen 70-jährigen Vater bei einer Rauferei auf einem Bauernhof getötet haben soll, ist ein 47-Jähriger am Mittwoch in St. Pölten vor Gericht gestanden. Die Anklage lautete auf Mord, der Niederösterreicher bekannte sich nicht schuldig. Laut seinem Verteidiger handelte er in Notwehr, einen Tötungsvorsatz habe sein Mandant nicht gehabt.

Der Kraftfahrer wohnte samt Familie gemeinsam mit seinem Vater auf einem Bauernhof im Bezirk St. Pölten-Land, es soll seit Jahrzehnten Streitigkeiten gegeben haben. Zu der tödlichen Auseinandersetzung war es heuer am Abend des 24. März gekommen, „objektive Zeugen dafür gibt es nicht“, sagte der Ankläger. Der Niederösterreicher soll seinen Vater so lange fixiert haben, bis dieser erstickte, so der Staatsanwalt.

Erstickungstod als Folge von Druck auf Oberkörper

Laut dem Obduktionsgutachten erlitt der 70-Jährige Rippenbrüche durch minutenlangen heftigen Druck auf den Oberkörper, in Folge trat der Erstickungstod ein. Der Angeklagte soll mit dem Ellbogen Druck ausgeübt haben, Faserspuren der Fleecejacke des Sohnes wurden laut Staatsanwalt am Rücken und am Gesäß des Opfers gefunden. Der 47-Jährige war bei dem Streit verletzt und während seines Krankenhausaufenthalts festgenommen worden.

Der Verteidiger erklärte, sein Mandant habe den 70-Jährigen kampfunfähig machen wollen, die bedrohliche Lage des Opfers sei ihm nicht bewusst gewesen. „Es ist alles in der Anklage zulasten meines Mandanten ausgelegt worden“, erklärte der Rechtsanwalt. Der 47-Jährige habe beim Raufhandel in Notwehr gehandelt, einen Tötungsvorsatz habe es nicht gegeben.

Der Angeklagte habe im Heizraum nachgelegt und der 70-Jährige sei dazugekommen und habe zu schimpfen begonnen, sagte der Verteidiger. „Irgendwie hat ein Wort vermutlich das andere ergeben“, auf einmal habe sein Mandant einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, schließlich seien beide Männer auf dem Boden zu liegen gekommen. „Sein Vater wollte ihm an die Gurgel“, in dieser Notwehrsituation habe sein Mandant den Vater an die Wand gedrückt. Der Angeklagte sei dann zu seiner Frau gelaufen und habe sie gebeten, die Polizei zu rufen. Der 47-Jährige ging nach Angaben des Rechtsanwalts nach der Rauferei davon aus, dass sein Vater lebte. (APA)