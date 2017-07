St. Pölten – Im Prozess gegen einen 47-Jährigen am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten haben sich die Geschworenen gegen 12.30 Uhr zur Beratung zurückgezogen. Der Staatsanwalt rückte im Schlussvortrag vom angeklagten Mordvorwurf ab. Der Verteidiger plädierte auf Notwehr und beantragte einen Freispruch.

Der Ankläger sah eine schwere Körperverletzung mit fahrlässiger Todesfolge erfüllt, „eine Notwehrsituation kann ich beim besten Willen nicht erkennen“. Er verwies auf das Sachverständigengutachten, wonach der Sohn bei der Rauferei am 24. März einen massiven Druck auf den Vater ausgeübt habe. Die Geschworenen müssten sich die Frage stellen, warum der Angeklagte bei Einvernahmen zwei verschiedene Versionen des Vorfalls erzählt habe. Der Beschuldigte habe sich im Ermittlungsverfahren nicht kooperativ gezeigt und sei nicht zu einer Tatrekonstruktion bereit gewesen. „Es gibt keine Zeugen von diesem Vorfall“, dies würde sich der 47-Jährige zunutze machen.

Bis zum Erstickungstod fixiert

Bei der Rauferei habe der Angeklagte die Oberhand gegen den alkoholisierten Vater bekommen und ihn solange fixiert, bis der Erstickungstod eingetreten ist. Der Staatsanwalt zeigte sich davon überzeugt, dass der Angeklagte eine schwere Körperverletzung zu verantworten und so zumindest fahrlässig den Tod des 70-Jährigen herbeigeführt habe. „Ein Verletzungsvorsatz liegt für mich in jedem Fall vor“, erklärte der Ankläger, einen Mordvorsatz erachte er hingegen als problematisch. Es gebe einen Mann, der durch massiven Druck auf den Oberkörper gestorben sei, und der Angeklagte habe sich auf diese Umstände im Ermittlungsverfahren nicht eingelassen. Damit habe er eine Bandbreite an möglichen Sachverhalten eröffnet.

Der Verteidiger hielt fest, dass die Lage des Opfers für den Angeklagten nicht erkennbar sein hätte müssen, laut dem Sachverständigen könnte sich der 70-Jährige noch krampfartig bewegt haben. Die Geschworenen müssten sich die Frage stellen, ob sich sein Mandant in einer Notwehrsituation befunden habe. „Er wollte seinen Vater nicht verletzen“, erklärte der Rechtsanwalt. An diesem Tag sei nach Streitigkeiten das Fass am Überlaufen gewesen. „Ich habe Todesangst gehabt, ich wollte meinen Vater nicht verletzen“, sagte der Angeklagte in seinen Schlussworten. Es wurde ein mehrstündige Geschworenenberatung erwartet. (APA)