Lienz – Ein ungewöhnlicher Fall von Tierquälerei landete nach einer Anzeige im Mai bei der Polizei Lienz: „Ein Ornithologe hat nach einem Hinweis, den er per Mail erhalten hat, bei uns angezeigt, dass in einer Gemeinde im Bezirk ein Vogelfänger umgeht“, erklärt Christian Jaufenthaler von der Polizei Lienz.

Nach einigen Erhebungen konnte der betroffene schnell ausgeforscht werden: Der 52-jährige Osttiroler hatte seit 2014 mehrere heimische Singvögel in Käfigen eingesperrt: „Er hat sie mit so genannten Schlagfallen in seinem Garten oder auch im Gemeindegebiet seines Wohnortes gefangen. Bei den Fallen handelt es sich um Vorrichtungen mit Netzen an der Seite, die zugehen, sobald der Vogel sich zum Köder in der Mitte setzt“, erklärt der Lienzer Polizist. Mindestens 14 Singvögel (Gimpel, Kreuzschnäbel, Zeisige und Stieglitze) tappten auf diese Art in die Falle.

Laut dem Ornithologen ein moralisch fragwürdiges Vorgehen, denn die Vögel hätten dadurch auch eingehen oder sich zumindest verletzen können. Das sei aber nicht passiert, betonte der selbst ernannte „Vogelfreund“: Kein Tier, das er gefangen habe, sei zu Schaden gekommen, erklärte er gegenüber der Polizei.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Vor einer Strafe schützt ihn das trotzdem nicht: „Der Mann hat sich grundsätzlich einsichtig gezeigt und uns auch zwei Fallen ausgehändigt. Er hat gewusst, dass das, was er tat, nicht erlaubt ist“, so Jaufenthaler. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Osttiroler bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Die Vögel sind aber immer noch in seinem Besitz: „Ich habe diesbezüglich nachgeforscht: Wenn man die Tiere nach so langer Gefangenschaft einfach freilassen würde, würden sie wohl nicht überleben“, erklärt Jaufenthaler das Vorgehen. Die Entscheidung, wie es mit den Tieren weitergehe, liege bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz und beim zuständigen Amtstierarzt. (rena)