Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Ein rechtlich interessanter Prozess wegen NS-Wiederbetätigung beschäftigte gestern ein Schwurgericht. Es ging um die Frage, ob man in der eigenen Wohnung nicht auch Dinge aufstellen und betrachten darf, die draußen, in der Öffentlichkeit, eindeutig nach dem NS-Verbotsgesetz strafbar wären. Schon bei früheren Prozessen war ja schon klargestellt worden, dass beispielsweise das Zurschaustellen eines eintätowierten Hakenkreuzes im Schwimmbad eindeutig eine Wiederbetätigung darstellt.

Auslöser des gestrigen Falls gegen einen erst 21-jährigen Oberländer war im November eine Hausdurchsuchung. Gesucht wurden in dessen Wohnung gestohlene Funkgeräte, gefunden jedoch jede Menge NS-Devotionalien. Den erstaunten Beamten bot sich dabei eine regelrechte Ausstellung von Gegenständen aus dem Dritten Reich dar. Ein Stahlhelm mit Messer reihte sich an eine Hakenkreuzfahne, einen Siegelring mit der Gravur „HH“ und andere Flohmarkt-Preziosen der Neonazi-Szene. Bei der Befragung zu den NS-Gegenständen gab der 21-Jährige an, dass er ein an dieser Zeit interessierter Sammler sei und diese fast allesamt Erbstücke seines Großvaters seien. Dazu betonte der Oberländer, dass er in seiner eigenen Wohnung wohl betrachten dürfe, was er wolle. Und ließ aufhorchen. Nicht nur, dass er „die ganzen Ermittlungen lächerlich finde“, zumal „damals ohnehin eine bessere Zeit geherrscht habe“. Auch heute sollte es „wieder einen solchen Zusammenhalt geben und das Volk zum Sieg geführt werden“. Schon damals bei der Musterung habe er Folgendes gesagt: „Gebt mir lieber kein Gewehr, sonst könnte ich die ‚Facken‘ (Nichtstaatsbürger) an der Grenze abschießen, wenn ich dort stationiert werde.“ Darauf wurde der Oberländer in den Zivildienst überführt.

Gestern ergingen über ihn nicht rechtskräftig sechs Monate bedingte Haft und 2880 Euro Geldstrafe. Wie schon Staatsanwältin Veronika Breithuber ausgeführt hatte, erfüllt das Ausstellen solcher NS-Relikte sehr wohl den Tatbestand der Wiederbetätigung, wenn man diese Besucher betrachten lässt und somit in den eigenen vier Wänden erst recht wieder einer Öffentlichkeit zuführt.

Nadja Obwieser, Vorsitzende des Schwurgerichtshofs: „Sie haben Ihre Wohnung förmlich dekoriert und die Öffentlichkeit hereingeholt. Dazu haben Sie auch noch Bilder weitergeleitet. Das muss so nicht sein und hat mit dem Andenken an den Opa rein gar nichts zu tun!“