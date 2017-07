Shenzhen – Eine junge Chinesin schnürte sich 102 neuwertige iPhones und 15 Luxus-Uhren um ihren Körper, um sie von Hongkong nach Shenzhen (China) zu schmuggeln. Dort wollte sie die Ware gewinnbringend verkaufen. Doch daraus wurde nichts – aufmerksame Zollbeamte machten der Frau einen Strich durch die Rechnung.

Mit Klebeband und zwei Gurten hatte die Frau die iPhones in mehreren Schichten eng an ihrem Oberkörper befestigt. Um die Geräte nicht zu beschädigen, waren sie in Plastikfolie eingewickelt. Die hochwertigen Armbanduhren von Tissot hatte sie zwischen ihrem BH und den Smartphones eingeklemmt. Um weniger, aufzufallen, zog sie noch ein Korsett darüber.

Kein Einzelfall

Mit der 20 Kilogramm schweren Last wollte die Chinesin dann vor den Augen des Zolls die Grenze passieren. Ihre seltsamen Proportionen, ihr merkwürdiger Gang sowie ihre für diese Jahreszeit viel zu warme Kleidung machte die Zöllner allerdings stutzig. Bei einer Ganzkörperkontrolle fiel der Schwindel schließlich vollends auf.

Neu war der Einfall der jungen Frau jedenfalls nicht. Immer wieder werden Menschen an der chinesischen Grenze beim Schmuggeln erwischt. Rekordhalter ist ein Mann, der vor zwei Jahren 146 iPhones nach China schmuggeln wollte. Das hat natürlich seinen Grund, denn in den angrenzenden Ländern sind die Smartphones deutlich günstiger als auf dem chinesischen Festland, wo bis zu 30 Prozent mehr Steuern anfallen. So kann das Schmuggeln auch ein lukratives Geschäft sein – vorausgesetzt, man lässt sich nicht erwischen. (tst)