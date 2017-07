Innsbruck – Das Haus am Innsbrucker Mitterweg Nummer 87 steht in der Tiroler Landeshauptstadt wie kein anderes für das, was gemeinhin als „illegale Wohnungsprostitution“ bezeichnet wird. Seit Jahren beklagen sich Anrainer und Nachbarn über das Kommen und Gehen von Freiern und über das nächtliche Treiben, das sich hinter so mancher Türe abspielt. Jetzt hat die Polizei erstmals eine Wohnung am Mitterweg nach den Bestimmungen des Tiroler Polizeigesetzes geschlossen.

Bei einem Augenschein des Strafamtes der Landespolizeidirektion (LPD) am späten Mittwochnachmittag kam die Behörde aufgrund der Vorgänge in der Vergangenheit zum Schluss, dass sich dort eine einem Bordellbetrieb ähnliche Struktur entwickelt hat. Die Kundenanwerbung erfolgte dabei meist auf der Straße vor dem Haus oder beim dortigen Stiegenaufgang, die Ausübung in der Wohnung. Grund genug für die Behörde, die Wohnung mit Unterstützung durch Beamte des Stadtpolizeikommandos zu schließen. Bei der Amtshandlung trafen die Beamten auf drei Prostituierte, die angaben, das Geld für die Nutzung der 17 Quadratmeter großen Wohnung an einen unbekannten Mann aus Bulgarien bar zu bezahlen. Wem die Wohnung gehört oder von wem sie angemeldet wurde, wüssten sie nicht.

Dass die Polizei überhaupt genügend Informationen darüber sammeln konnte, dass es sich bei der Wohnung um einen bordellartigen Betrieb handelt, sei nicht zuletzt den Beobachtungen und Aussagen von Nachbarn und Anrainern zu verdanken, sagt Florian Greil, Leiter des Strafamtes der LPD Tirol. „Wir gehen davon aus, dass es in dem Gebäude noch vier weitere Wohnungen gibt, in denen illegale Prostitution ausgeübt wird“, so Greil. Auch diese Wohnungen habe man im Auge, man werde wohl in naher Zukunft erneut tätig werden. An der Türe der Wohnung hat die Polizei eine Siegelmarke angebracht und die Schließzylinder tauschen lassen.

Novellierung des Polizeigesetzes

Dank der Novellierung des Polizeigesetzes stehen der Exe­kutive seit Kurzem zusätzliche Werkzeuge im Kampf gegen die illegale Prostitution zur Verfügung. Die neuen Bestimmungen gelten seit dem 5. Juli und werden auch entsprechend restriktiv angewandt, wie die Polizei betont. Konkret wurde die Bestrafung der Freier eingeführt, das Bewerben von unsicheren Sexpraktiken zur Verhinderung von Krankheitsübertragungen unter Strafe gestellt sowie die „fortgesetzte Deliktsausübung“ bereinigt. Letzteres bedeutet, dass Delikte im Bereich der illegalen Prostitution keine Dauerdelikte mehr darstellen und daher Prostituierte nach Abschluss von Polizeikontrollen bei neuerlicher Begehung erneut bestraft werden können. Bei wiederholter Begehung ist wegen Tatwiederholung auch eine Festnahme möglich. Freier machen sich strafbar, wenn sie außerhalb bewilligter Bordelle oder Erlaubniszonen Prostituierte kontaktieren oder deren Leistungen in Anspruch nehmen. Der Strafrahmen: bis zu 4000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 8000 Euro. Außerdem wird Anzeige erstattet – behördliches Einschreiben an die Wohnadresse inklusive.

Das Stadtpolizeikommando Innsbruck weist darauf hin, seit Inkrafttreten der Novelle verstärkt Kontrollen insbesondere gegen illegale Freier zu richten und rigoros mit Anzeigen vorzugehen. Auch werde es aufgrund der Bereinigung des „fortgesetzten Deliktes“ künftig mehr Anzeigen gegen Prostituierte sowie Festnahmen von Prostituierten geben. (np)