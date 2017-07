Innsbruck – Der Tiroler Polizei ist ein neuer Schlag gegen illegale Prostitution in Innsbruck gelungen. Einem vermeintlichen Bordellbetrieb in der Landeshauptstadt wurde am späten Mittwochnachmittag ein Riegel vorgeschoben. Wegen illegaler Prostitution wurde das Haus am Mitterweg 87 nach den Bestimmungen des Tiroler Landespolizeigesetzes geschlossen. Amtsbekannte Vorgänge in der Vergangenheit ließen auf einen Betrieb bordell-ähnlicher Struktur schließen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Kundenanwerbung sei dabei meist auf der Straße vor dem Haus oder beim dortigen Stiegenaufgang erfolgt. Wem die Wohnung gehört oder von wem sie angemietet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Prostituierten gaben laut Exekutive an, das Geld für die Nutzung der Wohnung an einen unbekannten Mann aus Bulgarien bar zu bezahlen. (TT.com)