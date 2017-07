Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Anfang April hat die Zivilcourage von Autofahrern wohl eine Vergewaltigung verhindert. Diese hatten um 2.25 Uhr auf der Haller Straße beobachtet, wie auf einem Tankstellenareal gerade ein am Unterleib entblößter Somalier auf einer am Boden liegenden 22-Jährigen saß. Nach den Ermittlungen hatte der Asylwerber die Frau zuvor ins Gesicht geschlagen, zu Boden gebracht, gewürgt und entkleidet. Vor weiteren Übergriffen nahten allerdings schon Autofahrer und die alarmierte Polizei heran. Kurz vor diesem Fall hatte der gleiche Mann übrigens einer anderen Frau einen Rucksack, in dem sich ein iPad befand, gestohlen.

Auf Anfrage der TT bestätigte Staatsanwalt Thomas Willam gestern, dass gegen den Beschuldigten Anklage wegen versuchter Vergewaltigung und Hausfriedensbruch erhoben wurde. Willam: „Die Anklage ist bereits rechtskräftig. Der Prozess gegen den Angeklagten wird am 29. September stattfinden.“ Der 19-Jährige hat offenbar ein Frauenproblem: Dem Somalier wird nämlich zudem Hausfriedensbruch – ein gewaltsames Eindringen in die Winternotschlafstelle des Roten Kreuzes am 31. März – vorgeworfen. In der Schlafstelle habe er laut Anklage dann eine Frau durch Würgen und Schlagen verletzt und eine weitere Frau durch einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht zu verletzen versucht.

Nach der Festnahme und dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte sich sogar Landeshauptmann Günther Platter öffentlich zu Wort gemeldet und festgestellt, dass der Rechtsstaat in diesem und ähnlichen Fällen mit allen Mitteln reagieren und die Zähne zeigen müsse. LH Platter forderte, ein Asyl­aberkennungsverfahren einzuleiten. Das Innenministerium reagierte prompt und setzte schon zwei Tage später ein Verfahren auf Aberkennung des Asylstatus in Gang. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.