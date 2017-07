Schaffhausen — Großalarm im schweizerischen Schaffhausen: Während eines Amoklaufs in der Altstadt hat ein Mann zwei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt. Der Täter ist derzeit noch auf der Flucht. Medien hatten berichtet, der Mann sei mit einer Kettensäge bewaffnet gewesen. Dies bestätigte die Polizei am frühen Nachmittag: Ein Mann sei mit einer Motorsäge bewaffnet am Vormittag in ein Bürogebäude eingedrungen.

Die Verletzungen wurden den Opfern mit der Kettensäge zugeführt. Alle fünf Opfer werden im Spital behandelt. Noch keine Antwort gibt es auf die Frage des Warums. Vorgeschichte und Motiv seien noch nicht klar, sagte die Sprecherin. Terroranschlag sei es aber keiner, erklärte sie.

Laut Polizeisprecherin handelt es sich um einen Einzeltäter. Die Fahndung nach dem Mann läuft. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann noch in der Stadt oder in unmittelbarer Umgebung von Schaffhausen aufhält.

Der mutmaßliche Täter wurde identifiziert. Die Fahndung nach dem Fluchtwagen wurde am Nachmittag aufgehoben. Der der Wagen wurde gefunden.





Die Polizei war um 10.39 Uhr alarmiert worden, so die Polizeisprecherin. Die Altstadt von Schaffhausen im Grenzgebiet zu Deutschland sei abgeriegelt worden. Dutzende Polizei- und Krankenwagen sowie Rettungshubschrauber waren mit Sirenen im Einsatz.

Ziel des Angriffs war offenbar eine Krankenkasse. Der Mann sei gezielt in deren Büros gestürmt, sagte eine Sprecherin der CSS-Krankenkasse. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt, sie wurden am Nachmittag operiert.

Die nächste Pressekonferenz kündigte die Polizei für 16 Uhr an. (dpa, TT.com)