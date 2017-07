Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – Die Belegung der Justizanstalten hat sich grundlegend geändert. Konnten die Anstalten noch vor gut zehn Jahren über das handwerkliche Können ihrer Häftlinge als kleine Betriebe geführt werden, so findet sich heute unter den Häftlingen kaum noch eine Person mit Gesellenbrief. Der aktuelle Sicherheitsbericht 2016 über den Straf- und Maßnahmenvollzug belegt dies deutlich: „Die Zahl der Fremden in Strafhaft hat sich innerhalb des ersten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends mehr als verdoppelt und lag 2016 bei 267 Prozent des Ausgangswerts.“ Weiter aus dem der TT vorliegenden Sicherheitsbericht: „Die Zahl der Österreicher in Untersuchungs- und Strafhaft geht seit 2001 kontinuierlich zurück und lag zuletzt nur noch bei 59 und 82 Prozent des Ausgangswerts. Der Anteil von Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft in Untersuchungshaft ist auf rund 25 Prozent zurückgegangen.“ Dies hat Auswirkungen auf die Anforderungen des Justizwachepersonals. Dazu kommen die Drogenproblematik und das Aggressionspotenzial vieler Insassen.

Laut dem Tiroler Martin Schöpf, Vorsitzender des Zentralausschusses im Justizministerium für die Justizwache, Umstände, auf die man seitens der Politik „mit einem deplatzierten, immer liberaleren Strafvollzug antwortet“. Schöpf gestern zur TT: „Das Verständnis von Justizminister Wolfgang Brandstetter für die Justizwache hört sich zwar politisch gut an, in der Realität haben wir aber untragbare Zustände. Ein falsch verstandener liberaler Strafvollzug verbessert stets nur die Rechte der Häftlinge, dazu erschwert eine überreagierende Volksanwaltschaft die Arbeit der Beamten. Unter dem Begriff Betreuungsvollzug wird ein Strafvollzug vorgegaukelt, der als Sozialromantik den Bürger teuer zu stehen kommt.“ Besonders ärgert Schöpf, dass Justizwachebeamte nun Namensschilder tragen sollen, während Namen, Gefährlichkeit oder etwa gesundheitliche Risikofaktoren nicht an Zellentüren stehen dürften.

Genug für die Justizwache. Erstmals will sie nun das Parlament zwingen, sich mit der Strafvollzugssituation auseinanderzusetzen. Dazu startet die Justizwache-Standesvertretung eine Bürgerinitiative.

Schöpf: „Ab 500 Unterschriften muss sich der Gesetzgeber mit unseren Petitionen befassen!“ Diese lauten auf „Sicherheit im Dienst für die Justizwache“ und „Anpassung und Modernisierung des Strafvollzugsgesetzes von 1969“. Eine Isolation von Insassen, die als wiederholte Vollzugsstörer in Erscheinung treten, ist Inhalt der Petitionen, gleichwie praxis­taugliche Methoden im Umgang mit Häftlingen wie eine Gleichstellung von Justizwache- und Polizeidienst sowie hoheitliche Aufgaben (z. B. Gerichtspolizei).

Dabei kritisiert die Justizwache nicht den liberalen Strafvollzug bei Ersttätern. Schöpf: „Diese gehören resozialisiert. Aber Berufsverbrecher mit Strafregistern lang wie Speisekarten lachen uns doch mittlerweile nur mehr aus!“