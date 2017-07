Kitzbühel – Eine 39-jährige Einheimische beobachtete in der Nacht auf Dienstag in Kitzbühel einen Einbrecher auf frischer Tat und rief sofort die Polizei an. Der Mann hatte gegen 1.30 Uhr versucht in ein Firmengebäude einzudringen, flüchtete aber zu Fuß in ein Waldstück als er die eintreffenden Beamten bemerkte.

Die Kitzbüheler Polizei forderte daraufhin die Diensthundestreife des Bezirks Kufstein an, was sich als voller Erfolg herausstellte. Diensthund „Nemo“ konnte die Fährte des flüchtigen Mannes aufnehmen und stellte den Tatverdächtigen schließlich. Er wurde festgenommen und nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet werden. (TT.com)