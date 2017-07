Mexiko City - Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Transporter mit Hilfsgeldern für arme Familien sind in Mexiko sieben Menschen getötet worden. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, starben fünf Polizisten und zwei Mitarbeiter im Süden des Landes in der Region Ahuacuotzingo im Bundesstaat Guerrero.

Die Täter erbeuteten 57.000 US-Dollar, das im Rahmen des Programms Progresa bestimmt war zur Verteilung an arme Landfamilien. Die Sicherheitslage in Mexiko hat sich in diesem Jahr dramatisch verschlechtert, im ersten Halbjahr wurden 12.155 Morde gezählt, der Juni war dabei mit 2.234 Morden der gewaltvollste Monat seit rund zwei Jahrzehnten. (APA/dpa)