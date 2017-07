Innsbruck – Gerichts- und Verwaltungsakten lassen den Obernberger See beinahe schon übergehen. Seit 2009 wird behördlich und juristisch um ein Hotelvorhaben am Naturdenkmal gerungen. Im Juni 2017 hat das Landesverwaltungsgericht den positiven Naturschutzbescheid für das umstrittene Seehotel mit den teils eingegrabenen Wohntanks und den Turm bestätigt. Der Landesumweltanwalt verzichtete daraufhin auf eine außerordentliche Revision. Trotzdem: Das Hotelprojekt bleibt ein Fall für die öffentlichen Gerichte und Zivilgerichte. Die Kritiker und Gegner des Hotelvorhabens wollen nicht aufgeben. Als größtes Hindernis für die künftige Realisierung erweist sich die Zufahrt.

Die landwirtschaftliche Bringungsgemeinschaft, der acht Grundbesitzer angehören, legt sich beim Weg quer. Aus ihrer Sicht ist das Fahrrecht zum inzwischen aufgelassenen Alpengasthaus erloschen. Dass im Naturschutzbescheid Fahrrechte enthalten sind, will die Weggemeinschaft nicht akzeptieren. Die Grundeigentümer werden zivilrechtlich auf Unterlassung klagen. Beim Verfassungsgerichtshof sind sie allerdings abgeblitzt. Dort ging es um die Parteistellung im Naturschutzverfahren und dass ihre Zustimmungserklärung zur Wegbenutzung im Naturschutzverfahren nicht vorgesehen ist.

Denn die Weggemeinschaft hofft jetzt noch, über die Zufahrt das Hotelprojekt auszuhebeln. Für sie ist nicht einsichtig, dass das Tiroler Naturschutzgesetz einem durch ein naturschutzrechtlich bewilligungspflichtiges Vorhaben betroffenen Grundstückseigentümer keine Parteistellung einräumt. Außerdem wurde in der Naturschutznovelle 2015 festgelegt, dass auch keine Zustimmung der Grundeigentümer für die Benützung von Straßen im Naturschutzgebiet notwendig ist.

Nachdem das Landesverwaltungsgericht bereits die Beschwerde der Grundstückseigentümer abgewiesen hat, blitzten sie jetzt beim Verfassungsgerichtshof ab. Das Höchstgericht hat die Behandlung ihres Einspruchs abgelehnt, weil sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. „Es liegt im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Tiroler Landesgesetzgebers, wenn er hinsichtlich der Verwendung von Kraftfahrzeugen auf Straßen in Schutzgebieten vorsieht, dass einem Antrag auf Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung der Nachweis des Eigentums am betroffenen Grundstück oder die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers nicht anzuschließen ist“, heißt es in der Begründung.

Doch die Geschichte geht weiter: demnächst wohl vor dem Landesgericht. Im zivilrechtlichen Verfahren. (pn)