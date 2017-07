Innsbruck – Es ist ein neuer Rekordwert für Tirol, den die aktuelle Statistik des Drogenberichtes des Innenministeriums aufweist. Demnach hat es im vergangenen Jahr 4023 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz gegeben – so viele wie noch nie. Damit ist der bisherige Rekordhalter, das Jahr 2013 mit 3987 Anzeigen, auf den zweiten Platz verwiesen worden. Im Vergleich zum Jahr 2015 mit 3970 Anzeigen gab es im Suchtmittelbereich 2016 ein Plus von 1,3 Prozent.

Mittelpunkt der Drogenkriminalität in Tirol ist seit jeher die Landeshauptstadt Innsbruck. Hier dominieren nach wie vor Dealer aus Nordafrika die Suchtmittelszene. Allerdings, so geht es aus dem Suchtmittelbericht hervor, treten inzwischen auch vermehrt afghanische Asylwerber als Drogenhändler auf. Sie waren der Polizei in den vergangenen Jahren vor allem als Konsumenten bekannt, mittlerweile hat sich hier aber ein gut organisiertes Netzwerk gebildet, das große Mengen an Suchtgift aus Wien per Pkw und Eisenbahn nach Tirol bringt. Neu ist außerdem, dass Asylwerber aus Somalia und Eritrea die Drogen für Nordafrikaner verkaufen sowie ihre eigenen Geschäfte machen. Beim überwiegenden Teil der ausländischen Dealer handelt es sich um Personen, die sich im Asylverfahren befinden bzw. die sich illegal in Österreich aufhalten.

Die Ware stammt aus den italienischen Großstädten Mailand, Turin und Bologna sowie zum Teil auch aus Belgien. Mit dem Auto oder dem Zug werden die Drogen von in Tirol lebenden Nordafrikanern oder im Ausland lebenden Verwandten nach Tirol gebracht. Verkauft wird das Suchtgift dann von Jugendlichen. Insgesamt sind etwa 100 Personen in der Szene als Dealer tätig. Was die Begleit-, Beschaffungs- und Folgekriminalität betrifft, so werden laut Polizei vorwiegend aus Nordafrika stammende Straftäter immer wieder mit Raubüberfällen, Einbruchdiebstählen, Diebstählen und Sachbeschädigungen sowie Körperverletzungen in Verbindung gebracht.

Beim überwiegenden Teil der in Innsbruck und Umgebung verkauften Drogen handelt es sich um Cannabis und Cannabisprodukte: Von den insgesamt 4023 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz entfallen 2056 auf Delikte mit Cannabiskraut und Marihuana und 1606 Cannabisharz und Haschisch. Aber auch Kokain ist in Tirol ein gefragter Stoff. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 152 Kilogramm Cannabis und 13,2 Kilo Kokain von der Polizei sichergestellt. Weiters knapp 5,5 Kilo Amphetamin sowie rund 1000 Stück XTC.

Bei den Konsumenten handelt es sich hauptsächlich um Österreicher, die sich aus der Nordafrikanerszene bzw. aus der afghanischen Tätergruppe versorgen. Wenn sie selbst als Dealer auftreten, dann nur, um durch den Verkauf von Kleinmengen den eigenen Suchtkonsum finanzieren zu können.

Neben der Beschaffung über den Straßenmarkt liegt bei den Einheimischen nach wie vor der Eigenanbau stark im Trend: 2016 entdeckte die Polizei 57 Indoor-Anlagen in Tirol, alleine 17 davon in Innsbruck. Das stellt zwar einen leichten Rückgang zu 2015 dar, die Kapazität der festgestellten Anlagen war jedoch 2016 um einiges größer. Auch acht Outdoor-Anlagen wurden entdeckt, vier davon im Innsbrucker Stadtgebiet. Als eine beliebte Beschaffungsquelle hat sich in den vergangenen Jahren das Darknet etabliert. Bestellungen über anonymisierende Portale bedeuten für Konsumenten den beinahe risikolosen Erwerb von illegalen Substanzen. Der Versand erfolgt via Post und Zustelldienste – siehe unten.

Bei seinem Ausblick geht das Innenministerium davon aus, dass sich die Situation in Innsbruck mit der Nordafrikanerszene nicht entspannen wird. Problematisch sei dabei, dass viele Tatverdächtige falsche Altersangaben machen, um Strafunmündigkeit vorzutäuschen. (np)