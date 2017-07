Innsbruck – Ein 24-jähriger Tiroler ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr durch einen Messerstich in die Brust in einer Wohnung in Innsbruck schwer verletzt worden. Wer ihm den Stich zugefügt hat, war zunächst unklar. „Zum Tatzeitpunkt haben sich noch drei weitere Personen in der Wohnung aufgehalten“, sagte LKA-Chef Walter Pupp zur APA. Sie seien festgenommen worden und wurden am Donnerstagvormittag weiterhin einvernommen.

Die Aussagen der drei Festgenommenen seien bisher widersprüchlich, meinte Pupp. „Ein Mann und eine Frau im Alter von 42 und 44 Jahren behaupten, dass die dritte Person, die 22-jährige Wohnungsbesitzerin, das Opfer niedergestochen habe“, erklärte der LKA-Chef. Die 22-Jährige würde jedoch die anderen beiden belasten.

Ursache der Auseinandersetzung unklar

Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, war zunächst nicht klar. Es dürfte aber Alkohol im Spiel gewesen sein, meinte Pupp.

Dem Opfer wurde ein Küchenmesser in die Brust gerammt. Der 24-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sein Zustand dürfte sehr ernst sein, sagte Pupp. (APA, TT.com)