Mils bei Imst – Die Polizei warnt die Bevölkerung vor „unseriösen Handwerkern“. Meist englisch sprechende Männer gehen von Haus zu Haus und verlangen für diverse Arbeiten, wie beispielsweise „Reinigen von Dach und Einfahrt“, „Asphaltieren“ oder „Scheren schleifen“, Wucherpreise.

Anlass für diese Warnung ist ein Fall, der sich am Montag, den 17. Juli gegen Mittag in Mils bei Imst zugetragen hat. Einer 53-jährigen Einheimischen wurde von drei englisch sprechenden Männern angeboten, ihre Einfahrt zu reinigen. Als Stundenlohn waren neun Euro vereinbart. Nach einer Stunde Arbeit verlangten die Männer allerdings 1800 Euro, wovon das Opfer nur einen Teil an die Täter bezahlte.

Betroffene sollen – wenn ungerechtfertigt hohe Preise verlangt oder sie unter Druck gesetzt werden – unverzüglich die Polizei verständigen. (moe)