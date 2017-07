Wien – Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Sonntag in Wien-Mariahilf einen Mordversuch an einer 32-jährigen Frau verübt haben soll. Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, seiner Bekannten aufgelauert, sie mit Pfefferspray angegriffen und niedergeschlagen zu haben. Danach soll er mehrmals mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Frau wurde bei dem Angriff am Sonntag um 06.00 Uhr in der Liniengasse lebensgefährlich verletzt. Zeugen der Tat riefen die Einsatzkräfte, das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte befindet sich seitdem auf der Flucht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.

Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger dürfte es sich bei dem 36-jährigen Mazedonier und seinem Opfer um ein ehemaliges Pärchen gehandelt haben. Die Polizei vermutet hinter der Tat eine „klassische Beziehungsgeschichte“. (APA)