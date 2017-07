Hamburg - Ein Mann hat in einem Hamburger Supermarkt bei einem Messerangriff einen Menschen getötet und auf seiner Flucht vier weitere Menschen verletzt. Wie die Polizei in der Hansestadt weiter mitteilte, wurde der Täter von Passanten überwältigt und von dazukommenden Polizisten festgenommen. Das Motiv blieben zunächst noch unklar.

#Barmbek: Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter. Erste Meldungen über ein mögliches Raubmotiv haben sich bisher nicht bestätigt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

Den Angaben der Beamten zufolge griff der Mann das Opfer in dem Supermarkt im Stadtteil Barmbek an, bevor er floh und dabei die anderen Menschen verletzte. Der Verdächtige wurde bei der Überwältigung durch die Passanten leicht verletzt. Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Tatort weiträumig ab.

Augenzeugenberichten zufolge hat der Täter mehrfach "Allahu Akbar" gerufen. Der Mann sei mit dem Messer in der Hand die Straße entlanggelaufen. "Dann hat er mal das Messer kurz hochgehalten und 'Allahu Akbar' geschrien, das hat er zweimal gemacht", sagte ein Anrainer der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zeuge verfolgte die Flucht des Mannes von einem Backshop aus. "Er hat das Messer in die Luft gehalten und dann 'Allahu Akbar' gerufen - so habe ich das verstanden", sagte auch ein weiterer Zeuge. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht, sondern sagte, sie ermittle in alle Richtungen. "Allahu Akbar" bedeutet übersetzt "Gott ist groß". Es gab in der Vergangenheit mehrfach Terroranschläge islamistischer Extremisten, bei denen die Täter diesen Ausruf verwendeten.



Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort im Stadtteil Barmbek ab. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Straße. Über die Identität des Täters lagen vorläufig keine Informationen vor.



Der Messerstecher von Hamburg ist einem Medienbericht zufolge den deutschen Behörden als Islamist bekannt. Das berichtete am Freitag der Tagesspiegel und berief sich auf Sicherheitskreise. Der Zeitung zufolge handelt es sich bei dem nach seiner Tat festgenommenen Mann um einen Palästinenser, der 1991 in Saudi-Arabien geboren ist. Er sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen und habe in Hamburg eine einfache Beschäftigung gehabt. Bei seinem Angriff sei er religiös gekleidet gewesen. "Auch wenn das Motiv noch nicht ganz klar ist, müssen wir offenbar von einem Anschlag ausgehen", zitierte die Zeitung einen Sicherheitsexperten. (APA/AFP/dpa, TT.com)