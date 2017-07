Völs – Ein Seriendieb mit einer Vorliebe für Rasierklingen rief am Freitag in Völs die Polizei auf den Plan. Der Unbekannte hatte aus einem Drogeriemarkt Rasierklingen im Wert eines vierstelligen Eurobetrages gestohlen und war anschließend geflüchtet.

Den alarmierten Polizisten fiel bei ihren Ermittlungen die Ähnlichkeit zu einem Fall im Bezirk Innsbruck-Land auf, der ebenfalls am Freitag angezeigt worden war. In Wattens waren am 19. Juli aus einem Drogeriemarkt Rasierklingen im Wert eines vierstelligen Eurobetrages gestohlen worden.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und veröffentlichte die Personenbeschreibung des Wattener Täters. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt, hellhäutig, schlank und rund 175 Zentimeter groß sein. Er soll gebrochenes Deutsch sprechen. Beim Diebstahl in Wattens trug er eine Schildkappe, ein schwarzes Langarmhemd sowie ein beiges, dünnes Gilet. Hinweise nehmen die Polizeiinspektionen Kematen (059133/7115) und Wattens (059133/7128) entgegen. (TT.com)