Innsbruck – Ein oder mehrere unbekannte Tätert versuchte am Samstag gegen 00.15 Uhr in Innsbruck einen vor einem Wohngebäude abgestellten Personenkraftwagen in Brand zu setzen.

Der Fahrzeugeigentümer bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte diesen noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Personen kamen laut Polizei dabei nicht zu Schaden. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Ausforschung des Brandstifters seien bereits im Gange. (TT.com)