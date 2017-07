Zams – Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Samstag die Türe zu einem Bürocontainer in Zams aufzuzwängen. Sie dürften dabei vermutlich gestört worden sein und ergriffen ohne Beute die Flucht. Es entstand Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe. (TT.com)