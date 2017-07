Konstanz — Bei einer Schießerei in einer Diskothek in Konstanz sind mindestens drei Menschen schwer verletzt und ein weiterer getötet worden.Der mutmaßliche 34-jährige Täter starb beim Verlassen der Disko nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Er wurde laut Polizeibericht noch in ein Krankenhaus eingeliefert, erlag dort allerdings seinen Verletzungen. Auch ein Polizeibeamter erlitt demnach eine Schussverletzung. Diese sei aber nicht lebensgefährlich gewesen. Die Gefahr sei am frühen Morgen gebannt gewesen, so die Polizei in Baden-Württemberg.

Über die näheren Umstände konnte der Sprecher noch nichts sagen. Die Ermittlungen liefen.



Besucher in Panik

„Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Laut Medienberichten soll der Täter mit einer Maschinenpistole um sich geschossen haben.





Nach Schießerei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze.

— Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30. Juli 2017

Die Polizei ist nach wie vor mit starken Kräften vor Ort, auch Spezialkräfte seien im Einsatz.Da zunächst nicht klar war, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelt, wurden vom Polizeipräsidium Konstanz auch Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber für mögliche Fahndungsmaßnahmen angefordert. Wie der Polizeisprecher weiterhin sagte, gingen gegen 4.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen. (TT.com/dpa)