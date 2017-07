Innsbruck – Es fing alles mit einem Streit in einer Innsbrucker Konditorei an: Am Sonntag gegen 17 Uhr gerieten sich zwei türkischstämmige Männer im Alter von 37 und 40 Jahren in die Haare und schlugen schließlich aufeinander ein. Als die Schlägerei sich vor das Lokal verlagerte, kam zufällig der Bruder des 40-Jährigen hinzu.

Wie die Polizei berichtet, wollte er wohl „helfend“ eingreifen. Er mischte sich nicht in die Schlägerei ein, sondern wollte sich das Auto des Kontrahenten vorknüpfen. Mit einer Gabel stach er in die Reifen und weil das nicht funktionierte, holte er sich ein Messer aus seiner Wohnung.

Damit stach er beide linken Reifen auf, warf das Messer in einen Sandkasten und flüchtete. Was der 29-Jährige nicht wusste: Er hatte nicht die Reifen des vermeintlichen Kontrahenten, sondern die einer unbeteiligten Frau aus Innsbruck-Land aufgestochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt. (TT.com)