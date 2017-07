St. Pölten – Zu einer familiären Gewalttat ist es in der Vorwoche in St. Pölten gekommen. Ein 31-Jähriger soll seine Mutter durch Schläge schwer verletzt haben. Die 66-Jährige wurde im Krankenhaus in künstlichen Tiefschlaf versetzt, bestätigte Niederösterreichs Polizeisprecher Roland Berger einen Bericht der Gratiszeitung Heute. Der Verdächtige wurde in U-Haft genommen, die Staatsanwaltschaft ermittle.

Die Prügelattacke ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der gemeinsam bewohnten Wohnung. Laut Berger stehe im Raum, dass Drogenmissbrauch der Auslöser war. Der Sohn wurde aufgrund seines psychischen Zustandes zunächst ins Landesklinikum Mauer (Bezirk Amstetten) gebracht und dort psychiatrisch behandelt, ehe er in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert wurde. (APA)