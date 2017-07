Imst – Die Tiroler Polizei ermittelt gegen eine Tätergruppe, die in der Nacht zum 15. Juli in mehrere Hotels im Tiroler Oberland durch Aufzwängen von Zugangstüren und Abdrehen von Schließzylindern eingebrochen war.

Hinweise zu den Tätern oder einem Fahrzeug mit dem die Täter unterwegs sind bitte an das Tiroler Landeskriminalamt unter Tel. 059133/70-3333.

Kellereinbrecher gesucht

Auch im Unterland ermittelt die Polizei gegen unbekannte Einbrecher: Sie drangen in der Nacht auf Sonntag in den Keller eines Mehrparteienhauses in Kufstein ein. Dort versuchten sie, fünf Abteile aufzubrechen, gelungen ist dies jedoch nur bei einem. Daraus stahlen die Einbrecher eine Trommel im Wert von über 1000 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7210 um Hinweise. (TT.com)