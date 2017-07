Innsbruck – Eine Spur der Verwüstung hinterließ am Montag in der Früh eine 54-Jährige in der Innsbrucker Altstadt. Die Frau begann ihre Zerstörungstour gegen 7.30 Uhr in einem Innenstadt-Lokal. Dort warf sie mehrere Schüsseln auf den Boden. Anschließend riss sie Blumen aus einem Trog vor einem Hotel. In einer Trafik schüttete sie Kaffee über einen Stoß Zeitungen.

Die Frau war laut Polizei durch Alkohol und eine psychische Beeinträchtigung dermaßen in Rage, dass sie dann auch noch der Trafikantin (55) ins Gesicht schlug. Diese musste daraufhin mit der Rettung in die Klinik eingeliefert werden. Die 54-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)