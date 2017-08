Freiburg, Kufstein – Die Ermittlungen nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer 27-Jährigen im deutschen Endingen neigen sich dem Ende zu. Der 40-Jährige, der am 12. Jänner 2014 in Kufstein die Ausstausstudentin Lucile getötet haben soll, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Der Rumäne wurde vor zwei Monaten in seinem Wohnort Emmendingen festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Die Sonderkommission „Erle“ der Freiburger Polizei hat mit Ende Juli ihre Arbeit beendet. Offene Fragen soll „in reduzierter personeller Besetzung“ die Kripo in Emmendingen klären, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung der Polizei und Staatsanwaltschft am Mittwoch. Die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft Freiburg weitergegeben. Diese wird nun prüfen, ob die Ermittlungen abgeschlossen werden können.

In diese Prüfung fließen laut Aussendung auch die im Wege von Rechtshilfemaßnahmen in Österreich und Rumänien erlangten Erkenntnisse ein. „Über den Zeitpunkt einer möglichen Anklageerhebung oder gar einer möglichen Hauptverhandlung wegen der Tat in Endingen können derzeit keine Angaben gemacht werden.“

Wahrscheinlich zweites Verfahren in Tirol

Nach derzeitigem Stand wird in Deutschland lediglich über den Mord in Endingen entschieden. Für den Mord an Lucile wird der dringend Verdächtige möglicherweise in einem gesonderten Verfahren in Tirol belangt.

Ob der Rumäne, der als Lkw-Fahrer in ganz Europa unterwegs war, noch weitere Gewaltverbrechen in anderen Ländern begangen haben könnte, ist noch nicht geklärt. In mehreren europäischen Ländern laufen Untersuchungen. Dabei stehen die Ermittler in engem Kontakt mit den Polizeibehörden in Freiburg und Tirol. (TT.com)