Innsbruck – Ein Familienunternehmen der etwas anderen Art ging der Tiroler Polizei nun ins Netz: Eine ganze Familie – von der 77 Jahre alten Oma bis zum 14-jährigen Sohn – soll über zwei Jahre Drogen aus den Niederlanden nach Tirol geschmuggelt und die meisten davon gewinnbringend weiterverkauft haben. Insgesamt sollen vier Kilo Kokain und ein Kilogramm Cannabiskraut ins Land gebracht worden sein. Das gesamte Cannabis und rund 2,5 Kilo Koks – in einem Wert von insgesamt 210.000 Euro – sollen die Familienmitglieder verkauft haben.

Seit Jahresanfang hatte das Landeskriminalamt die Niederländer im Visier. Bereits 2015 soll zuerst das Ehepaar – beide heute 49 Jahr alt – mit den Drogenfahrten begonnen haben. Anfangs ging es mit einem Leihwagen in die Niederlande. In einer Kaffeedose getarnt sollen dann 100 Gramm Kokain gesteckt haben. Die Dose soll bei der Fahrt zurück ins Unterland im Kofferraum versteckt gewesen sein.

Oma alle zwei Wochen auf Drogen-Fahrt

Als das Paar dann ein Lokal eröffnete, soll die heute 77-jährige Mutter des Mannes die Fahrten übernommen haben. Alle zwei Wochen soll sie mit dem Zug in ihre Heimat gefahren sein. Auf dem Rückweg nach Tirol soll sie dann immer 100 Gramm Kokain in ihrer Kleidung versteckt gehabt haben. Am 24. Mai diesen Jahres klickten schließlich die Handschellen in einem Zug. Bei der Fahrt hatte die 77-Jährige 150 Gramm Kokain dabei.

Nachdem die Oma im Polizeigewahrsam war, wurde auch der Rest der Familie festgenommen. Wohnung und Lokal der Niederländer wurden durchsucht. Die Polizei fand Getränkedosen und Ähnliches, die als Suchtgiftversteck gedient hatten, eine Schreckschusspistole, eine geringe Menge Kokain und Bargeld.

Die Niederländer sollen die Drogen in ihrem Lokal verkauft haben. Die 77-Jährige und ihr nun 14 Jahre alter Enkel sollen aber auch per Taxi das Suchtgift an die Abnehmer direkt geliefert haben. Der Jugendliche soll außerdem Drogen aus der Wohnung in das Lokal gebracht haben, wenn diese dort knapp wurden.

U-Haft für die Erwachsenen, Sohn bei leiblicher Mutter

Alle Familienmitglieder zeigten sich bei den Vernehmungen „umfassen geständig“, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Der 49-Jährige, seine gleichaltrige Ehefrau und seine Mutter sitzen derzeit in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft. Sein Sohn ist laut Polizei bei seiner leiblichen Mutter in den Niederlanden.

Die Polizei hat auch noch rund 60 Abnehmer ausgeforscht. Als die 77-Jährige mit Ende vergangen Jahres eine viermonatige „Schmuggel-Pause“ einlegte, wurde die Familie von einem Drogendealer versorgt. Dieser wurde vergangene Woche in Italien festgenommen. (TT.com)