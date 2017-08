Wenig Milde hatten gestern am Landesgericht zwei aus dem Bezirk Kufstein stammende Männer zu erwarten. Im besten Mannesalter (21, 25) will es beiden einfach nicht gelingen, irgendeine Arbeit zu finden. Dafür scheinen ihnen Zechtouren zu liegen. Ende Juni war es wieder so weit. Angetrunken hatten sie erst in Wörgl eine so haarsträubende Spritztour mit dem Auto hingelegt, dass schnell die Polizei alarmiert worden war. Als die dann bei einem Inbiss die Identität der Angetrunkenen feststellen wollte, kam es zu einem Widerstand gegen die Staatsgewalt in seltenem Ausmaß.

Während der Beifahrer dem Lenker zuschrie, dass er der Polizei doch keinen Ausweis zeigen müsse, versetzte dieser einem Polizisten einen Faustschlag, als dieser nach dessen Papieren greifen wollte. Als es darauf zur Festnahme ging, wehrten sich beide auf brutalste Art mit Händen und Füßen. So trat der Beifahrer einem Polizisten gegen den Oberkörper und versuchte dem Beamten sogar ins Bein zu beißen. Die Folgen waren allseits unerfreulich. So erlitt einer der drei verletzten Polizisten sogar einen Rippenbruch. Der Lenker wiederum schaffte es trotz Unbescholtenheit, für diese Aktion bis gestern in U-Haft zu gehen. Er kassierte 1440 Euro Geldstrafe. 15 Monate Haft (zehn bedingt) ergingen über den bereits vorbestraften Beifahrer. Dazu wurden Entschädigungen zugesprochen.

Geldstrafe wegen schweren Betrugs

Geknickt schritt gestern eine 31-Jährige vor Strafrichter Andreas Mair. Ihre Kaufsucht hatte die Unterländerin schon einmal ans Landesgericht gebracht. Damals hatte dies mit einer bedingten Haftstrafe geendet. Genützt hat es laut Staatsanwalt Robert Mader nicht viel. So fing die Geringverdienerin im September wieder an, eher nicht so lebensnotwendige Waren anzuschaffen. Für gerade 439 Euro Bestellwert riskierte die Frau dabei eine einschlägige Anklage wegen schweren Betruges. Zu der war es gestern auch gekommen, da die Angeklagte die drei Bestellungen unter Alias-Namen im Internet getätigt hatte. Da die Unterländerin gestern Richter Mair durch Schadenswiedergutmachung und Therapieantritt jedoch einen tiefgreifenden Sinneswandel belegen konnte, kamen die Einkäufe nun zwar teuer, blieb die Geldstrafe mit 1500 Euro jedoch milde. (fell)