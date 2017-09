Telfs – Brandstiftung könnte am Sonntag gegen 5.30 Uhr in einem Carport in Telfs einen Brand ausgelöst haben. Das berichtet die Polizei am Nachmittag. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gab es offenbar sogar eine kleine Explosion, die vermutlich von brennbaren Flüssigkeiten eines Motorrades, das in Vollbrand stand, ausgegangen war.

Einigen Fahrzeugbesitzern gelang es noch rechtzeitig, ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Durch den Brand wurden der Carport und mehrere Lampen beschädigt. Außerdem wurde ein Motorrad komplett zerstört, ein Pkw schwer beschädigt und zwei weitere stark verunreinigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Telfs stand mit 35, die Rettung Telfs mit vier Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. (TT.com)