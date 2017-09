Kitzbühel – Beamte des Landeskriminalamts haben am Montag einen 38-jährigen Mann aus dem Bezirk Kitzbühel wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen festgenommen.

Der Mann hat gestanden, zwischen Mitte Juli und Anfang August diesen Jahres geschlechtliche Handlungen an zumindest zwei unmündigen Buben ausgeführt zu haben, berichtete das LKA am Montagabend in einer Aussendung. Zudem bestehe der Verdacht, dass der 38-Jährige sich Kinderpornographie verschafft hat.

Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Nähere Details zu dem Fall waren am Abend nicht in Erfahrung zu bringen. (TT.com)