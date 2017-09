Innsbruck – Verdacht des Diebstahles, des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz – so lautet die Bilanz der Polizei nach der vorläufigen Festnahme eines 27-Jährigen in Innsbruck. Die Beamten hatten den Algerier am Montagabend in einem Park angehalten, da er im Verdacht stand, aus einer Werkstatt mehrere Schuhe gestohlen zu haben. Dabei wurde er vom Inhaber der Werkstatt überrascht, der die Polizei alarmierte.

Bei der Festname wehrte sich der Verdächtige derart massiv, dass er sich eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt einhandelte. Zudem hatte der Mann eine geringe Menge Suchtgift bei sich, was ihm ebenfalls eine Anzeige einbringen dürfte. Der 27-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck überstellt. Verletzt wurde niemand. (TT.com)