Reutlingen – Einen sturzbetrunkenen Radfahrer hat die Polizei in Neuhausen auf den Fildern im deutschen Bundesland Baden-Württemberg aus dem Verkehr gezogen. Der 48-Jährige sei am Montagabend einer Streife aufgefallen, „weil er ihr ohne Licht entgegenkam und beim Wechsel zwischen Fahrbahn und Gehweg beinahe stürzte“, teilte die Polizei in Reutlingen am Dienstag mit.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zunächst „lediglich Alkoholgeruch und einen leicht schwankenden Gang“. Ein Test brachte daraufhin allerdings einen „rekordverdächtig hohen Atemalkoholwert“ von mehr als fünf Promille ans Licht. Der Mann musste zur Blutentnahme in eine Klinik und sieht einer Strafanzeige entgegen. (APA/AFP)