Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die beiden Einbrüche in ein Innsbrucker Waffengeschäft in der Vorwoche sorgten tagelang für Diskussionen bei der Innsbrucker Polizei. Weil es für die noch unbekannten Täter offenbar recht einfach war, durch ein Seitenfenster in die Räumlichkeiten einzudringen. In einem Fall erbeuteten sie sechs Pistolen und Revolver, im anderen „nur“ den Inhalt der Kassa. Die im Geschäft teils frei zugänglichen Schusswaffen blieben diesmal unangetastet und die Alarmanlage still. Dazu kommt, dass ein mittlerweile ausgeforschter Ladendieb vor etwa einem Jahr zwei Jagd­gewehre erbeutet haben soll.

Vor allem die Tatsache, dass die sechs Schusswaffen auf so einfache Weise in die falschen Hände gerieten, ließ in der Sicherheitsverwaltungsabteilung der Landespolizeidirektion die Alarmglocken schrillen. „Wir haben uns mit der Gewerbebehörde (Stadtmagistrat; Anm.) in Verbindung gesetzt und uns die Betriebsanlagengenehmigung angeschaut“, erklärt Polizeijurist Othmar Sprenger. Das Ergebnis: Alle Auflagen waren erfüllt, Versäumnisse – etwa im Sicherheitsbereich – konnten nicht sichergestellt werden. „Allerdings stammt diese Genehmigung aus dem Jahr 1977“, relativiert Sprenger. Eine Verordnung, die die Sicherheitsstandards in Waffengeschäften klar regelt, existiert in Österreich nicht, „wäre aber sinnvoll“, so der Leiter des Sicherheitsreferats.

Die Polizei hat sich mittlerweile auch mit der Leitung der betroffenen Waffenhandelsfirma in Verbindung gesetzt. Mit Erfolg: „Wir erhielten die Zusage, dass Verbesserungen im Sicherheitsbereich gemacht werden. Details kann ich allerdings nicht nennen.“

Die Identität der Täter, die für die beiden Einbrüche in der Vorwoche verantwortlich sind, ist nach wie vor unklar. Wie berichtet, blieben mehrere Hausdurchsuchungen vor zehn Tagen ohne Ergebnis. Allerdings gelang es den Innsbrucker Kriminalbeamten mittlerweile, Spuren der Einbrecher am Tatort zu sichern.