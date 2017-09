Bozen – Einer resoluten Südtiroler Pensionistin ist es zu verdanken, dass am Dienstag ein dreister Kellerdieb in Bozen dingfest gemacht werden konnte. Die aufmerksame 85-Jährige schaute laut dem Online-Portal stol.it zufällig aus dem Küchenfenster, als ein Mann mit Koffer und Rucksack aus dem Keller des Hauses kam.

Da sie den Mann noch nie zuvor gesehen hatte, bat sie einen Arbeiter, sich der Sache anzunehmen und dem Unbekannten nachzugehen. Am Zollstangenplatz sah der Arbeiter dann, wie der Verdächtige den Koffer abstellte. Bei ihm war ein weiterer Mann, der aber kurz darauf weg ging. Als der Arbeiter den „Kofferträger“ zur Rede stellte, gab dieser an, einem Bekannten beim Keller-Entrümpeln geholfen zu haben – bei seiner Erklärung soll der vermeintliche Dieb so nervös gewesen sein und geschwitzt haben, dass ihm der Arbeiter kein Wort glaubte.

Als der Verdächtige dann samt Koffer flüchten wollte, machte ihm die Polizei einen Strich durch die Rechnung. Die 85-jährige Pensionistin hatte die Beamten nämlich längst alarmiert gehabt. Als die Carabinieri im Haus nach Beweisen suchten, wurden sie rasch fündig: Die Türen zweier Kellerräume waren gewaltsam geöffnet worden. Laut stol.it fehlten mehrere Arbeitsgeräte, Angelruten, eine Tasche, sechs Flaschen Rotwein, sechs Flaschen Schaumwein und zwei Brillen.

Verurteilung im Schnellverfahren

Der „Kofferträger“ wurde daraufhin verhaftet. Bei dem Mann handelt es sich um einen 51-Jährigen aus Eppan ohne festen Wohnsitz. Er war bereits mehrmals mit der Justiz in Konflikt gekommen. Via Schnellverfahren wurde der Mann am Mittwoch zu zwei Jahren und zwei Monaten unbedingter Haft verurteilt. Nach dem Komplizen wird derzeit gefahndet. (TT.com)