Innsbruck – Die Mitglieder der Mountainbike Ini­tiative Tirol (MIT) sind entsetzt: Ein Unbekannter soll auf dem Arzler Alm Trail ein Brett mit Nägeln platziert und damit bewusst in Kauf genommen haben, dass Benützer der Route ernsthaft zu Schaden kommen könnten. Bevor es dazu kam, konnte ein Downhiller den gefährlichen Gegenstand von der Strecke auf der Nordkette oberhalb von Innsbruck entfernen. Nachdem ihm während der Fahrt ein Reifen geplatzt war, blieb er stehen und suchte nach der Ursache, dabei fand er das Nagelbrett. Betroffen ist auch ein weiterer Fahrer, dessen Bike sogar zwei Platten hatte.

Dabei handelte es sich bei Weitem nicht um den einzigen Vorfall dieser Art – häufig deponieren so genannte „Steckerlleger“ hinter Kurven auch größere, dicke Äste auf der Stecke –, aber um den bisher schwerwiegendsten. Patrick Meraner von der Mountainbike Initiative geht davon aus, dass das Hindernis absichtlich platziert worden war: „Es ist unfassbar. Wir sind schockiert und auch sehr beunruhigt.“ Auf der Face­book-Seite Arzler Alm Trail werden Benützer um „höchste Vorsicht“ gebeten. Darüber steht: „Das kann’s ja nicht sein!“ Auf dem Trail sind pro Wochenende durchschnittlich bis zu 400 Mountainbiker unterwegs.

„Solche Aktionen sind keine Kavaliersdelikte“, sagt Meraner. Den Tätern müsse klar sein, dass sie eventuell mit gravierenden rechtlichen Folgen zu rechnen haben. „Da geht es dann vielleicht sogar um vorsätzliche schwere Körperverletzung oder um Totschlag!“

Besonders unverständlich erscheint der Sabotageakt auch vor dem Hintergrund, dass es sich beim Arzler Alm Trail um eine nur für diesen Zweck angelegte, legale und offiziell freigegebene Strecke handelt. Es gibt keine Berührungspunkte mit Wanderern, die auf ihren eigenen Wegen unterwegs sind. So sollten Konflikte, wie es sie anderswo häufig gibt, von Anfang an verhindert werden.

„Der Vorfall ist komplett zu verurteilen“, sagt Christian Schwaninger, Vorstand der Abteilung Waldschutz in der Landesforstdirektion. Er verweist auf das Programm „Bergwelt Tirol“ der Landesregierung zur Vermeidung von Konflikten in der Natur. Durch die immer stärker werdende Beanspruchung durch immer noch mehr Menschen, die verschiedene Sportarten ausüben, war es in den vergangenen Jahren häufig zu Auseinandersetzungen gekommen. Schwaninger: „Wir wollen ein Miteinander auf den Bergen ermöglichen.“ So sollen 2018 bis zu 300 Kilometer Singletrail-Strecken zur Verfügung stehen. (ms)