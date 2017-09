Geschlagen und, als er am Boden lag, ins Gesicht getreten haben soll er ihm. Ein 21-Jähriger, der Anfang Februar in Lienz einen Grundwehrdiener schwer verletzt hat, wurde gestern vor dem Landesgericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Es habe einen Streit gegeben, geschubst habe man sich und er habe dem Rekruten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Den Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung bestritt der Angeklagte allerdings. Anders sah das der Richter: „Offene Lippe, blutende Wunde an der Augenbraue und ein Hämatom im Gesicht sagen was anderes.“ Der mehrfach Vorbestrafte wurde rechtskräftig zu 18 Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Immer wieder straffällig geworden ist in den vergangenen Monaten ein 30-jähriger Asylwerber aus Somalia. So hat er etwa einem Iraker ins Gesicht geschlagen und, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, eine Axt ziehen wollen. Über ihn ergingen rechtskräftig zehn Monate unbedingte Haft. Weil er bei vielen Taten betrunken gewesen sein soll, wurde ein Entzug angeordnet. (bfk)