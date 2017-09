Innsbruck – Rasch geklärt hat die Stadtpolizei einen Einbruch in die Lagerhalle einer Transportfirma in der Rossau in der Nacht auf Freitag. Durch Ermittlungen konnte ein 22-jähriger österreichischer Staatsbürger ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Gemeinsam mit einem 25-jährigen Komplizen hatte er 30 TV-Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro durch Aufzwängen eines Rolltors aus der Firma entwendet.

Beide zeigten sich in den Befragungen geständig, die Tat begangen zu haben. Der 22-Jährige führte die Polizeibeamten zu einem Keller im Bezirk Innsbruck-Land, in dem ein Großteil der gestohlenen Geräte lagerte. Die Fernseher wurden sichergestellt und an die geschädigte Firma übergeben.

Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird gegen die Beschuldigten Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Mittäter und zum Verbleib der restlichen TV-Geräte laufen. (TT.com)