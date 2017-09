Innsbruck – Sie finden schon länger Verwendung für professionelle Filmaufnahmen oder Werbefotos, aber auch immer mehr Privatpersonen legen sich eine zu: Kameradrohnen. Auch in Tirol ist dieser Trend schon längst angekommen. Ganz unproblematisch ist der Gebrauch aber nicht, wie mehrere Zwischenfälle aus anderen Bundesländern zeigen. Tirol blieb bis jetzt davon jedoch verschont.

Wer eine mehr als 250 Gramm schwere Drohne fliegen will, muss diese seit 2014 bewilligen lassen. „Alles unter 250 Gramm fällt in die Kategorie Spielzeug, darf aber auch nicht höher als 30 Meter hoch fliegen“, erklärt Markus Pohanka, Pressesprecher der für die Zulassungen zuständigen Austro Control. „Und für die bewilligten Geräte gelten strenge Vorschriften. So ist es zum Beispiel absolut verboten, in Flughafennähe oder über Naturschutzgebiete zu fliegen. In dicht besiedelten Gebieten gelten strenge Auflagen, die Piloten müssen bisweilen sogar eine eigene Prüfung ablegen.“ Die 300 Euro teure Bewilligung erlaubt dann eine Flughöhe von 150 Metern bei ständigem Sichtkontakt. Zudem muss für die Fluggeräte eine eigene Versicherung abgeschlossen werden.

Der Andrang bei der Luftfahrtbehörde für die Bewilligungen ist groß: „Allein 2017 wurden in Österreich 3500 Anträge gestellt, 2000 davon bewilligt. Diese Zahlen gelten aber nicht nur für Kameradrohnen, sondern auch für jene, die etwa Lasten transportieren“, sagt Pohanka. Wie viele Drohnen in Tirol im Einsatz sind, könne er nicht festmachen. „Diese Daten werden nur bundesweit erfasst.“

Zwar ermöglichen die fliegenden Fotoapparate und Videokameras spektakuläre Bilder, ihr Gebrauch ist jedoch nicht immer unproblematisch. Erst vor Kurzem gab es etwa in Wien einen Fall, bei dem Kameradrohnen über FKK-Strände geflogen waren. Aus Tirol sind keine ähnlichen Fälle bekannt, heißt es von Seiten der Polizei. „Offiziell sind noch keine Beschwerden über illegal filmende Drohnen eingegangen.“

Wer doch eine solche Erfahrung mache, soll sich laut Pohanka an die Polizei wenden. Selbst wenn es oft schwer sei, den Piloten ausfindig zu machen. Privatgrund dürfe von Drohnen nur mit Einwilligung der Besitzer überflogen werden, auch das Recht auf das eigene Bild gelte. Von Selbstjustiz rät er ab: „Man sollte zum Beispiel keine Drohnen mit einem Gewehr vom Himmel schießen. Das kann dann schnell in die Kategorie Sachbeschädigung fallen. Außerdem hat sich das Regulativ bewährt. Anders als in anderen Ländern gibt es in Österreich nur sehr wenige wirklich problematische Fälle. Immerhin muss mit einer Strafe von bis zu 22.000 Euro gerechnet werden, wenn eine Drohne illegal abhebt.“

Auch Touristen bedienen sich immer öfter der fliegenden Kameras, um das imposanteste Urlaubsbild zu schießen. In Hallstatt im oberösterreichischen Salzkammergut nahm das Phänomen derart überhand, dass man sich gezwungen sah, Flugverbotszonen einzurichten und Info-Tafeln anzubringen, auf denen die Touristen gebeten werden, keine Flugdrohnen mehr steigen zu lassen. Laut Florian Neuner, Sprecher der Tirol Werbung, ist der massive Einsatz von Flugdrohnen von Touristen in Tirol noch nicht bekannt. „Das ist kein Thema“, sagt er. (bfk, APA)