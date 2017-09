Ein Busfahrer parkte am Montag seinen Linienbus am Schlegeisspeicher bei Mayrhofen auf dem Parkplatz. Während der Mann seine Mittagspause machte, drang ein Unbekannter über die Hintertüre in das Fahrzeug ein. Aus einer Ledergeldtasche, die am Lenkerplatz lag, stahl der Dieb die Einnahmen des Buslenkers. (TT.com)