Innsbruck – Die Debatte um eine Gruppe aggressiver Bettler in der Innsbrucker Altstadt schlägt weiter hohe Wellen. Nach den Reaktionen der Stadtparteien – die TT berichtete – meldete sich nun auch die Polizei zu Wort. Den Vorwurf, zu wenig gegen die Bande zu unternehmen, lässt die Exekutive nicht gelten: „Gerade im heurigen Frühsommer ging die Innsbrucker Polizei vehement gegen illegale Bettelei in der Innenstadt vor. Im Zuge dieser zweimonatigen Schwerpunkte wurden 53 Anzeigen gegen Bettler erstattet, sieben festgenommen sowie Bargeld und Handys beschlagnahmt. Das Ergebnis war eine deutliche Reduktion der Bettler insgesamt sowie ein Rückgang der diesbezüglichen Beschwerden“, heißt es in einer Presseaussendung, die sich auf die aktuelle Berichterstattung bezieht.

Die Gruppe Obdachloser, die derzeit in der Altstadt unterwegs ist, sei den Beamten bekannt. Gegen sie werde rigoros vorgegangen – sofern Delikte denn angezeigt werden. Oberst Martin Kirchler appelliert an Anrainer und Geschäftsbetreiber: „Gerade bei derartig punktuellen Problemen ist es essentiell, dass sich Betroffene rasch an die Polizei wenden und aktiv an Lösungen mitarbeiten. (...) Dies hätte ich mir auch im vorliegenden Fall gewünscht.“

Solchen Phänomenen könne nämlich nur entgegen getreten werden, wenn die Betroffenen mit den Beamten zusammenarbeiten. Die Polizei setze jedenfalls auf das Ausschöpfen aller rechtlich möglichen Mittel, von rigorosen Kontrollen bis zu den jeweiligen Rechtsfolgen. Solche Kontrollen hätten in den vergangenen Wochen bereits zu etlichen Anzeigen, beispielsweise wegen Störungen der öffentlichen Ordnung, geführt.

Laut Aussendung laufen derzeit Gespräche mit den Behörden zur Erwirkung von Aufenthaltsverboten. „Solche Phänomene sind jedoch nicht von heute auf morgen lösbar, sondern erfordern in einem Rechtsstaat Geduld, bis die Maßnahmen bzw. die Verfahren greifen.“

Kleine Gruppe sorgt für viel Ärger

Wie berichtet, fühlen sich mehrere Altstadt-Anrainer von einer Gruppe Obdachloser terrorisiert. Einer kleinen Gruppe, die nur aus maximal sechs Männern besteht, aber dennoch für viel Ärger sorgt. Für die Kaufleute sind es vor allem die Ladendiebstähle, die die Obdachlosen teils vor den Augen des Verkaufspersonals begehen. Die Anrainer stört vor allem der Party-Lärm, der oft erst nach Mitternacht endet. Und die Exkremente, die regelmäßig in den Lauben hinterlassen werden, wo die Obdachlosen meist auch die Nächte verbringen. (TT.com)