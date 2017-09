Kempten, Bregenz – Seit 2008 trieb in Vorarlberg ein Bankräuber sein Unwesen. Der „Postkartenräuber“ – er hatte sich nach Überfällen zweimal per Postkarte bei der Polizei gemeldet – schlug im Laufe der Jahre elf Mal in Banken oder Postfilialen zu. Nun sitzt er in Haft – in Bayern.

Am Montag hatte der 54-Jährige, der im Bezirk Landeck wohnt – eine Bankfiliale im schwäbischen Heimkirchen (Landkreis Lindau) betreten. Mit vorgehaltener Pistole forderte der Mann Geld. Die Angestellten weigert sich aber, ihm etwas auszuhändigen. Als er das Gebäude verlassen wollte, schritt ein couragierter Bankkunde ein. Der 32-Jährige überwältigte den Räuber und hielt ihn mit Bankangestellten fest, bis die Polizei eintraf.

Wie sich herausstellte war die Waffe nicht echt: Es handelte sich um eine Spielzeugpistole, die aber täuschend echt aussah, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in einer Aussendung mitteilte. Bei der Einvernahme gestand der Landecker neben dem missglückten Raub noch zwei weitere Taten. Im Juli und im November 2016 schlug er in Opfenbach – ebenfalls im Landkreis Lindau – zu, erbeutete aber bei der Tat im Sommer kein Geld. Dass die beiden Überfälle vom selben Mann begangen worden waren, hatte die Kriminalpolizei Lindau bereits durch die Spurensicherung herausgefunden.

U-Haft in Bayern, Ermittlungen in Vorarlberg

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Österreicher am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Untersuchungshaft wurde verhängt „wegen des dringenden Verdachtes der schweren räuberischen Erpressung und der versuchten schweren räuberischen Erpressung in zwei Fällen“.

Mittlerweile stehen die bayerischen Kriminalisten im engen Kontakt mit den Kollegen in Vorarlberg. Denn diese beschäftigt seit 2008 eine Serie von elf Raubüberfällen auf Banken. Nun wird ermittelt, ob der 54-Jährige für die Taten verantwortlich ist. Details gab die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch nicht bekannt. Aber es sieht es ganz danach aus, dass die Serie geklärt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen in Bayern, die der Tiroler gestanden hat, und der Raubserie in Vorarlberg. Damit „kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der seit 2008 gesuchte Serientäter nun gefasst werden konnte“, schrieb die Polizei. (TT.com)