Innsbruck – Nach einem vom Ring freiheitlicher Jugend veranstalteten Spanferkel­essen Ende Mai in Schwaz landete der übrig gebliebene Schweinskopf zu mitternächtlicher Stunde auf dem Gelände des türkischen Kulturvereins ATIP. Die Grillfete wurde danach auf Facebook als „Ramadan mit dem RFJ Schwaz“ bezeichnet. FPÖ-Landesparteisekretär Christofer Ranzmaier und Frauenvorsitzende Evelyn Achhorner hatten am Fest teilgenommen. Schweinskopf und Facebook-Eintrag ließen schließlich die Wogen hochgehen, der Verfassungsschutz nahm Ermittlungen auf.

Rasch stellte sich heraus, dass der Schweinskopf tatsächlich Teil des Spanferkels war – die Staatsanwaltschaft leitete polizeiliche Untersuchungen gegen zwei Personen ein. Auch gegen den Verfasser des Facebook-Eintrags. Zum damaligen Zeitpunkt war er noch Obmann der freiheitlichen Jugend in Schwaz. Vor drei Wochen wurde er aber gefeuert.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Ermittlungen abgeschlossen und wegen der Facebook-Geschichte gegen den ehemaligen RFJ-Bezirksobmann Strafantrag wegen der Herabwürdigung religiöser Bräuche eingebracht. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Thomas Willam gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Die Anklage wurde am 28. August eingebracht, der Prozess findet am 13. Oktober statt.

In der Schweinskopfaffäre wurde hingegen das Verfahren eingestellt. Beteiligt war ebenfalls ein ehemaliger freiheitlicher Funktionär. Die Staatsanwaltschaft sah die Herabwürdigung religiöser Lehren bzw. die Störung einer Religionsausübung als nicht gegeben an. Ausschlaggebend dafür waren Tatzeit und -ort. Denn mitten in der Nacht, so Willam, habe die Öffentlichkeit gefehlt, deshalb sei der Spanferkelwurf auch nicht von weiteren Personen wahrgenommen worden und bleibe letztlich ohne rechtliche Konsequenzen. Und auch der zweite Tatbestand wird nicht erfüllt, weil es sich beim Vereinshaus von ATIP nicht um einen Ort der Religionsausübung handle. (pn)