Innsbruck – Während der Schulferien machten sich Unbekannte an gleich vier Schulen in Innsbruck zu schaffen. Wie die Polizei schreibt, wurde in der NMS Reichenau, der NMS Gabelsbergerstraße, im Schülerhort Reichenau und in der Volksschule Igls eingebrochen.

In den Schulen wurden demnach Spinde in Lehrerzimmern aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten daraus Bargeld, Handys und einen Laptop. Die Schadenshöhe wird auf einen vierstelligen Eurobetrag beziffert. (TT.com)