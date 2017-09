Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der Ordensbruder, dem ein Jugendlicher sexuellen Missbrauch vorwirft, ist jetzt auch ins Visier der Innsbrucker Staatsanwaltschaft geraten: „Am 21. August wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet“, bestätigt Thomas Willam. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft nennt auch die Delikte, die dem Mann vorgeworfen werden: „Es geht dabei um den Verdacht der Körperverletzung und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses.“

Das Ermittlungsverfahren ist eine Folge der Anzeige, die der 18-jährige Deutsche am 23. Mai bei der Polizeiinspektion Steinach erstattet hat. Der Kellner-Lehrling warf seinem früheren Chef vor, ihn zwischen August 2016 und Februar 2017 mindestens zweimal sexuell missbraucht zu haben (die TT berichtete). Vielleicht auch öfter – der im Tatzeitraum noch Jugendliche gab an, von seinem Chef auch zur Einnahme von Medikamenten angehalten worden zu sein. Angeblich, um besser zu schlafen und ruhiger zu werden, soll der Frater erklärt haben. Als Folge der Tabletteneinnahme habe er Erinnerungslücken gehabt, so der Lehrling.

Die angebliche Verabreichung der Medikamente wertet die Staatsanwaltschaft als Verdacht der Körperverletzung. „Und der Missbrauch des Autoritätsverhältnisses impliziert in dem Fall auch den Vorwurf der geschlechtlichen Handlungen“, erläutert Willam.

Wie ein Sprecher des Ordens bereits im Juni bestätigte, habe der Frater eingeräumt, dass etwas passiert sei. Aber nicht genau so wie vom Lehrling geschildert. Die Ordensführung hat den Bruder nach Bekanntwerden der Vorwürfe von seiner Position als Leiter der Gaststätte beurlaubt.

Der 18-Jährige hat seine Lehre im Gastronomiebetrieb längst abgebrochen. Im März erkrankte der Deutsche für mehrere Wochen und kehrte dann nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurück. Im Juni wurde das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet.