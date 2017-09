Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Viele Regierungen rüsten sich für einen möglichen Ernstfall. Städte wie Berlin werden zu „Festungen“ – mit Straßensperren, Gesichtserkennung und Panzerglas. Nach den Terroranschlägen u. a. in Nizza, Berlin und Barcelona, die mit Autos ausgeführt wurden, muss das Thema Sicherheit neu durchdacht werden. „Noch vor fünf Jahren war ein Anschlag mit einem Lkw noch überhaupt kein Thema, daher müssen auch in Österreich Sicherheitskonzepte laufend angepasst werden“, sagt Alexander Marakovits, Pressesprecher des Innenministeriums. Auf die neue Sicherheitslage hat sich auch die Tiroler Polizei eingestellt. „Wir haben nach einer Gefährdungsanalyse tirolweit bisher 75 Schlüsselzonen festgelegt. Das sind Gebäude und Plätze, die regelmäßig stark frequentiert sind oder wo sich zahlreiche Personen aufhalten“, erklärt Johannes Strobl von der Landespolizeidirektion Tirol.

Ob diese Schlüsselzonen nun z. B. mit mobilen Betonwänden, Mauern oder Pollern gesichert werden, ob es verstärkten Personaleinsatz gibt oder keine Maßnahmen getroffen werden, ist noch offen. „Wir haben mit den Betreibern dieser Zonen – Private, Gemeinden, öffentliche Einrichtungen – Kontakt aufgenommen und warten auf die gesamten Rückmeldungen. Welche Maßnahmen gesetzt werden oder ob die bisherigen Sicherheitskonzepte ausreichend sind, das müssen die Verantwortlichen der Zonen selber entscheiden. Wir sind hier nur in beratender Funktion tätig. Man darf natürlich nicht vergessen, dass jede Maßnahme auch Geld kostet und die Veränderungen nur so weit gehen sollten, dass die Mobilität der Menschen nur so viel wie notwendig eingeschränkt wird“, sagt Strobl. Die Festlegung der Schlüsselzonen ist der dritte Schritt als Antwort auf Amok und Terror. 2014 ist bereits der Österreichische Masterplan zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Kraft getreten, zu denen Versorgungsunternehmen u. a. aus dem Verkehr- und Energiebereich zählen. „Danach hat die Tiroler Polizei die Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen gemeinsam mit den Veranstaltern auf den neuesten Stand gebracht“, so Strobl.

Neben den „Soft Targets“, den weichen Zielen, die nicht besonders bewacht sind, ist zudem die Sicherheit der Politiker ein großes Thema. Und darüber gab es in Wien in den letzten Tagen heftige Diskussionen. Der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Gerald Bast, bezeichnete die Betonmauer, die in Wien Bundeskanzleramt und Hofburg vor Anschlägen schützen sollte, gar als „städtebauliche Schandtat“. Schlussendlich kam für die Mauer bereits beim Bau das Aus.

Wie die Pläne für den Eduard-Wallnöfer-Platz und das Landhaus in Innsbruck aussehen, darüber hält man sich bedeckt. „Derzeit ist eine Arbeitsgruppe aus internen Fachleuten sowie Experten der Landespolizeidirektion mit der Ausarbeitung eines erweiterten Sicherheitskonzepts betraut, welches neue mögliche Gefahrenpotenziale berücksichtigt“, heißt es aus der Pressestelle des Landhauses. Bereits jetzt werden laut Pressestelle „die Eingangsbereiche des Landhauses rund um die Uhr sicherheitstechnisch sowie durch geschultes Personal überwacht – bei Auffälligkeiten wird umgehend die Polizei informiert. Bei Veranstaltungen im Bereich des Landhauses wird gegebenenfalls ein eigenes Sicherheitskonzept erstellt.“