Innsbruck – Zwei Minderjährige im Alter von 14 und 15 Jahren sollen in der Nacht auf den 5. Mai in Innsbruck eine Tankstelle überfallen haben. Die beiden Jugendliche hatten eine Pistole bei sich und erbeuteten damals einen geringen Geldbetrag, berichtete die Exekutive am Freitag. Nun wurden sie von der Polizei ausgeforscht und festgenommen.

Die Minderjährigen wurden in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Sie zeigten sich laut Polizei geständig. Als Motive gaben die jungen Österreicher Geldnot und Unüberlegtheit an. Als Tatwaffe wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Gaspistole verwendet. (TT.com)