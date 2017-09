Das mitunter raue Gefängnisleben war am Freitag Thema am Innsbrucker Landesgericht. Der Staatsanwalt warf drei jungen Strafhäftlingen (17 und 18 Jahre) vor, einen Zellengenossen im Juni bedroht, geschlagen und mit einem Besenstiel malträtiert zu haben. Die Angeklagten bekannten sich im Wesentlichen schuldig. Auch das Motiv kam zur Sprache: „Wir haben uns über den Fluchtversuch des Mithäftlings geärgert. Immerhin nahmen uns die Wärter das TV-Gerät weg und wir alle durften die Zelle nicht mehr verlassen.“

In der Folge tagte in der Zelle das Gericht: Das angeklagte Trio verurteilte den 18-jährigen Unterländer zur Züchtigung mit dem Besenstiel. Sie hielten ihren Kameraden am Bett fest und „stupsten“ ihn mit dem Besen. Er erhielt auch einen Schlag gegen die Genitalien und bei einer anderen Gelegenheit „mittelschwere“ Fausthiebe in die Rippen. Wer was getan hat, war nicht mehr eindeutig feststellbar. Auch das Opfer blieb im Zeugenstand sehr vage und widersprach sich mehrmals. Die Richterin verurteilte die mehrfach vorbestraften Angeklagten zu vier und sechs Wochen bzw. zwei Monaten unbedingter Haft (rechtskräftig).

Ohne Urteil blieb ein Prozess gegen einen Afghanen (20), der einem Somalier Ende Mai in Innsbruck ein Messer in den Rücken gerammt haben soll. Zwei Landsleute des Opfers waren sich entgegen früherer Aussagen plötzlich nicht mehr sicher, ob tatsächlich der Angeklagte der Angreifer war. Der Afghane gab an, gar nicht am Tatort, sondern bei seiner Freundin gewesen zu sein. Und das Opfer blieb der Verhandlung fern. Vertagt.

Direkt Anschlag machen, zerstört dieses Gebäude, tötet diese Frau“. Dieser Facebook-Aufruf eines 15-jährigen Innsbruckers richtete sich im Juli gegen die liberale Ibn-Rushd­-Goethe-Moschee (Berlin) und deren Gründerin. Für den Staatsanwalt Verhetzung und Aufruf zu terroristischen Straftaten. „Ich wollte nur viele ‚Daumen-hoch‘-Klicks und Aufmerksamkeit“, räumte der nach eigenen Angaben nicht besonders gläubige Moslem ein. Mit einer Diversion ließ es die Richterin dennoch nicht bewenden: zehn Wochen Haft bedingt (nicht rechtskräftig) für den Hauptschüler. (tom)