Wörgl – Über ein Fenster stiegen in der Nacht auf Freitag Unbekannte in einen Baumarkt in Wörgl ein. Ihr erster Weg führte sie zu den Maschinen, wo sie sich einen Winkelschleifer samt Trennscheibe besorgten. Dann gingen sie in den Tresorraum.

Mit ihrem neuen Werkzeug flexten die Einbrecher einen Standtresor auf – und bedienten sich am Bargeld. Laut Polizei steckten sie einige Hundert Euro ein.

Plötzlich ging aber der Brandalarm los – ausgelöst durch den Staub. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet.

Stromaggregate in Landeck gestohlen

Auch in Landeck waren in der Nacht Einbrecher am Werk. Sie schlugen eine Fensterscheibe des Gerätelagers einer Firma ein. Anschließend stahlen sie drei tragbare Stromaggregate. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro. (TT.com)