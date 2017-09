Ein unbekannter Täter ist bereits am Mittwoch zwischen 10 und 15.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz entlang der L37 in Thierberg in ein Auto eingebrochen und hat mehrere Gegenstände entwendet. Der Täter schlug dazu die Scheibe des Pkw mit einem Stein ein. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Kufstein erbeten. (TT.com)